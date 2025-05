L’Accademia di Santo Stefano accoglie tre nuovi illustri accademici dal Golfo di Gaeta

PISA – L’Accademia dei Cavalieri di Santo Stefano ha accolto quest’anno 24 nuovi accademici provenienti da tutta Italia, e tra questi spiccano tre illustri figure del Golfo di Gaeta: il Capitano Gabriele Cusato, comandante del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Gaeta; il I° Lgt Alfonso Amodio della Capitaneria di Porto di Gaeta; e l’illustre Maestro Don Massimo Patroni Griffi. Questa notevole presenza di ben tre accademici su un totale di 24 a livello nazionale sottolinea la significativa rappresentanza e il prestigio del territorio del Golfo in questo importante contesto accademico. La loro ammissione è avvenuta su proposta dei Legati Daniele E. Iadicicco e Alberto Simione. La cerimonia si è svolta nello splendido salone del Palazzo dei Dodici, alla presenza del Presidente dell’Istituzione Ascani e del presidente dell’Accademia Gimignani, nel cuore di Piazza dei Cavalieri a Pisa. In apertura dell’evento, è stato presentato il libro di Ilaria Monti, “Il Diario Illustrato del Cavaliere Leonardo Tempi nel 1640”. Il volume svela, tra le sue pagine, un inedito dipinto del porto di Gaeta risalente al XVII secolo, un affascinante preludio che lega ulteriormente il territorio del Golfo alla storia dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, fondato nel 1561.

L’ingresso di questi tre illustri accademici sottolinea il valore e il contributo che apportano alla comunità del Golfo di Gaeta. La loro ammissione nell’Accademia celebra i loro meriti individuali e rafforza il legame tra il nostro territorio e questa prestigiosa istituzione, legata all’antico Ordine che per secoli ha incarnato ideali di valore e dedizione al servizio.