Al libro di Stefano Orsini “Sulle orme di Circe” il Premio Letterario Sportivo Invictus School

CISTERNA – Si è aperta oggi, venerdì 6 giugno 2025, la sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus –ideato e realizzato dalla casa editrice Lab DFG – con una mattinata densa di emozioni e contenuti, all’insegna della cultura, dello sport e del dialogo tra generazioni. Nella cornice dell’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Invictus School, giunto alla sua quarta edizione.

A scegliere l’opera vincitrice è stata la giuria composta dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Campus dei Licei – Massimiliano Ramadù”, che durante l’anno scolastico hanno letto, discusso e approfondito i testi in concorso, incontrando anche gli autori. Un percorso formativo e partecipato, culminato oggi nella presentazione dei loro elaborati e delle illustrazioni prodotte, segno tangibile di un progetto culturale capace di coinvolgere attivamente il mondo scolastico.

Ad arricchire la cerimonia è intervenuto l’illustratore di Latina Danilo Angeletti, che ha realizzato in diretta due opere illustrate: una donata all’istituto scolastico, l’altra al vincitore del premio.

Protagonista dell’edizione 2025 è Stefano Orsini, giornalista e volto noto della Rai, premiato per il libro “Sulle orme di Circe – Storie di vita all’ombra della maga” (Lab DFG), un’opera che intreccia introspezione, mito, sport e natura, raccontando – tra verità e immaginazione – il cammino del protagonista lungo il percorso della Maratona Maga Circe. L’autore ha commentato: “L’emozione è doppia perché hanno votato dei giovani ragazzi. Ho cercato di raccontare il territorio attraverso lo sport, che è la chiave per raccontare tante cose. I ragazzi sono stati molto attivi e partecipi, sia durante il nostro incontro che oggi, di questo sono contento”.

Momento particolarmente sentito della giornata è stato l’intervento di Matteo Lodo, canottiere di Terracina, due volte medaglia di bronzo olimpica (Rio 2016 e Tokyo 2020), che ha condiviso con i presenti il proprio percorso di atleta d’élite. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha raccontato come impegno, disciplina e passione siano valori fondanti nello sport e nella formazione delle nuove generazioni.

A fare gli onori di casa, e a ribadire la collaborazione che va ormai avanti dai sei anni tra ente e organizzazione, il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, che ha sottolineato l’importanza del legame tra cultura e scuola: “Ringraziamo la casa editrice Lab DFG per una collaborazione preziosa, che mette al centro i giovani, le scuole e la cultura in tutte le sue forme. Ragazzi: il futuro siete voi.” La vicesindaca Maria Innamorato ha aggiunto: “Abbiamo ereditato un premio che oggi è diventato parte integrante della vita scolastica e culturale della nostra città. Un grazie particolare all’organizzazione, all’ufficio cultura, al liceo Ramadù e alla professoressa Ciarla”. Presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Sermoneta, Pierluigi Torelli, in rappresentanza del Comune che sostiene l’iniziativa.

A conclusione della mattinata, presso la sede del Gruppo GESA, azienda d’eccellenza nelle forniture industriali, è stata inaugurata la prima Biblioteca Invictus in ambito aziendale, con il simbolico taglio del nastro e la scoperta della targa. Dopo l’apertura della biblioteca al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, questa nuova sede rappresenta un ulteriore passo del progetto che coniuga impresa e cultura. La biblioteca ospiterà oltre 2.500 volumi, tra cui le opere delle case editrici Lab DFG e Tunué, insieme ai titoli delle diverse edizioni del Premio Invictus.