“Voci fuori dalle mura”: Ater Latina pubblica un libro sulle storie degli inquilini delle case popolari

LATINA – Non il classico volume illustrativo degli edifici di edilizia residenziale pubblica, ma un vero e proprio libro per raccogliere e raccontare le storie di chi ci vive. E’ “Voci fuori dalle mura”, a cura di Gianluca Campagna (edizioni e book), nato da un’idea del presidente dell’ente Enrico Dellapietà. “Una raccolta di testimonianze, uno spaccato antropologico di alcuni quartieri popolari della provincia, dal Nicolosi di Latina al Toscanini di Aprilia, fino al quartiere Rio Fresco Scacciagalline di Formia, per un viaggio nell’ umanità”, ha spiegato Dellapietà presentandolo nella sede di Latina dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale.

Nel suo intervento il presidente ha raccontato di quando accettò l’incarico di guidare l’Ater di Latina per spiegare che pensava ad un compito di natura burocratica, ma si sbagliava: “Pensai subito ad un incarico di responsabilità, di rigore amministrativo, invece, mi sono trovato di fronte a un’enorme umanità con una varietà di storie personali e collettive, che mi ha accresciuto e spesso mi ha fatto rivivere parte del mio passato”.

Presente a Latina anche l’assessore regionale alle politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli, che nel suo intervento ha voluto complimentarsi con la dirigenza di Ater “l’azienda migliore nel Lazio. Lo testimoniano – dice – oltre ai bilanci, la completezza delle opere di Pnrr in corso. “Attraverso questi racconti di vita – aggiunge – si coglie l’aspetto umano, che va oltre gli edifici, oltre scale e corridoi”.

“Ater si occupa di persone – ha aggiunto il direttore Massimo Monacelli – e con questo libro l’autore è riuscito a cogliere e trasferire l’esperienza umana delle persone che vivono i quartieri popolari.

“Tornare in quei quartieri a distanza di anni – racconta l’autore – testimonia come questi microrganismi siano cambiati, trasformati in centri di incontri e relazioni multietniche in continua e veloce evoluzione “.