Invictus School, a Cisterna la quarta edizione del premio letterario degli studenti

Venerdì 6 giugno scatta il primo dei tanti appuntamenti della sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus. Alle ore 9.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, alla presenza del Sindaco Valentino Mantini e della Vice Sindaca Maria Innamorato, si svolgerà la cerimonia di assegnazione del Premio Letterario Invictus School, premio giunto alla quarta edizione. A decretare l’opera vincitrice è stata la giuria composta dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Campus dei Licei – Massimiliano Ramadù” di Cisterna di Latina. Durante l’anno scolastico, i ragazzi hanno letto, analizzato e discusso i libri in concorso, confrontandosi direttamente con autori e autrici. E saranno loro a consegnare il premio e a presentare gli elaborati e le illustrazioni realizzati nel corso del progetto, creando un ponte concreto tra il mondo scolastico e quello editoriale.

A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza di Matteo Lodo, il canottiere di Terracina medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020 nel quattro senza. Il portacolori delle Fiamme Gialle, condividerà con gli studenti la sua esperienza di sportivo ad altissimo livello: un racconto fatto di impegno, disciplina e passione, elementi fondamentali non solo nello sport, ma anche nella vita e nella formazione dei giovani.

Al termine della cerimonia di consegna del premio all’autore vincitore dell’Invictus School, presso la sede del gruppo GESA, azienda di eccellenza nel settore delle forniture industriali, ci sarà il taglio del nastro e la scoperta della targa della prima Biblioteca Invictus in ambito aziendale. Dopo l’apertura della Biblioteca Invictus al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, questa seconda biblioteca rappresenta un progetto pilota che unisce impresa, cultura e benessere dei dipendenti. La nuova biblioteca, che ospiterà oltre 2.500 volumi, tra cui le opere delle case editrici Lab DFG, Tunué e i libri selezionati nelle varie edizioni del Premio, è un segnale concreto dell’impegno di GESA nella promozione culturale e nel sostegno al welfare aziendale. Un’iniziativa che rafforza il ruolo di Cisterna di Latina come punto di riferimento nazionale per la letteratura sportiva e la diffusione della cultura sul territorio.