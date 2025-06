Controlli del Nas nei ristoranti, sequestrati 400kg di prodotti in due attività di Fondi e Gaeta

LATINA – I carabinieri del Nas hanno eseguito controlli nelle attività di ristorazione della provincia di nell’ambito dell’ operazione “Estate Tranquilla 2025”, scoprendo gravi criticità in due locali di Fondi e Gaeta. Le ispezioni, disposte dal Comando Superiore Tutela della Salute, svolte con il supporto dei carabinieri di Minturno e l’ausilio del personale dell’ASL di Latina, hanno portato alla luce gravi carenze igieniche in un ristorante che si trova all’interno di una struttura ricettiva di Fondi e alla scoperta di circa 100 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità, conservati in maniera non conforme, in particolare con presenza di brina e ghiaccio, senza il rispetto della catena del freddo.

In una pizzeria a Gaeta invece sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e organizzative, oltre al mancato rispetto delle norme di conservazione e tracciabilità per circa 150 kg di alimenti tra carne, pasta, salumi e ortofrutta. A causa delle condizioni riscontrate, l’ASL di Latina ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione.

Complessivamente sono stati sequestrati e avviati alla distruzione 250 kg di prodotti alimentari irregolari, su richiesta degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), tramite ditte specializzate nello smaltimento. Il valore complessivo dei prodotti smaltiti ammonta a circa 8.000 euro.

Nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale pari a 5.500 euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di vigilanza teso a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza dei consumatori nel periodo estivo.