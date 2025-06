Incidente mortale sulla Pontina, strada chiusa ad Aprilia

APRILIA – c’è stato un Incidente mortale sulla Pontina ad Aprilia che ha costretto alla chiusura della carreggiata in direzione Rima.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria al km 56,000, Campo Verde Sud.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un veicolo ed ha causato il decesso di una persona.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità.