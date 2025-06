Minturno, caos in un locale sul lungomare, il Questore sospende la licenza

MINTURNO – Il Questore di Latina Fausto Vinci ha disposto la sospensione della licenza di un locale sul lungomare di Minturno dove nei mesi scorsi si erano registrati diversi episodi di disturbo alla quiete pubblica e disordini tra gli avventori che avevano costretto i carabinieri ad intervenire per riportare la calma. In un’occasione inoltre era avvenuta anche una rissa tra ragazzi, alcuni dei quali minorenni. Di recente poi sono state riscontrate alcune irregolarità, tra cui la mancanza dell’autorizzazione alla vendita dei super alcolici e l’assenza del dispositivo per la rilevazione del tasso alcolemico. Il questore ha disposto la chiusura del locale per 7 giorni a partire da oggi sabato 21 giugno.