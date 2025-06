Latina, scontro tra auto e scoter, ferito gravemente un giovane

LATINA – Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21 su Via Pontinia all’incrocio con Via Terracina nel quartiere Isonzo di Latina. Nell’impatto tra un’auto e uno scooter con due giovani in sella, è rimasto ferito gravemente il passeggero della dueruote. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi. Il ferito è stato trasferito al Goretti.

Secondo una prima ricostruzione i due ragazzi in scooter provenienti da via Terracina dovevano dare la precedenza, ma avevano la visibilità limitata da un’auto parcheggiata nei pressi dell’intersezione e il mezzo si è sporto quindi oltre la linea finendo per impattare con l’auto che percorreva Via Pontinia. Si tratta come detto solo di una prima ricostruzione dei fatti, ma saranno i militari dell’Arma a definire meglio quanto accaduto.