Prima “spallata” all’ex Icos: al via la demolizione dell’ecomostro sulla Pontina – IL VIDEO

LATINA – Una pinzatrice meccanica ha dato oggi la prima “spallata” all’edificio ex Icos avviandone la demolizione. Dopo la preparazione del cantiere e la bonifica preliminare, la cerimonia questa mattina alla presenza del presidente dell’Ater Enrico Dellapietà, della sindaca di Latina Matilde Celentano, degli assessori comunali Massimiliano Carnevale e Annalisa Muzio, del direttore dell’Ater Monacelli, dei rappresentanti degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, la Presidente, Teresa Alvino e il consigliere Maurizio Proietti con il progettista Carlo Patrizio e l’impresa aggiudicataria dei lavori. Ci vorranno due mesi circa perché l’ecomostro che si affaccia sulla Pontina sia raso al suolo, recuperando i materiali riciclabili che saranno smaltiti a parte, mentre parte del materiale di risulta resterà nel sito, sotto l’edificio a tre piani previsto dal progetto “A Gonfie vele” che promette di dare nuova vita ad una importante porzione del capoluogo. Il sistema meccanico scelto per la demolizione a pinze frantumatrici idrauliche è supportato da tecnologie di nebulizzazione ad acqua che garantiscono in ogni fase della demolizione, la tutela dell’ambiente.

“Oggi è un giorno atteso da tempo, un giorno di rinascita. Prende finalmente il via la demolizione dell’ex Icos, lo scheletro abbandonato che per anni ha accolto chi entrava in città. Con questo intervento entriamo nella fase operativa del progetto Pinqua, intitolato “A gonfie vele, in direzione ostinata e contraria”, frutto di un accordo tra l’Amministrazione comunale – proprietaria dell’area – e ATER, soggetto attuatore del programma – ha detto la sindaca Matilde Celentano – . L’ex Icos lascerà spazio a un edificio moderno, polifunzionale e sostenibile, che rappresenta un importante passo avanti nella rigenerazione urbana. Qui sorgeranno nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, spazi riqualificati per la comunità e un asilo nido da 60 posti.

Un intervento concreto, atteso e necessario, che segna un momento storico per tutta la città di Latina”.

“Un giorno storico per la nostra città, dopo oltre vent’anni riusciamo a demolire questo scheletro che era un pessimo biglietto da visita per la nostra città e porteremo i cittadini in quello che fino ad oggi è stato uno spazio vuoto”, ha detto Dellapietà illustrando anche i tempi e le modalità dell’intervento che si avvia oggi

“Questo è un lavoro di ricucitura urbana, che parte dal passato, abbraccia il presente e tende lo sguardo verso la città del futuro – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina, Annalisa Muzio – Non stiamo solo intervenendo su aree degradate — ha aggiunto l’assessore Muzio — ma stiamo ricucendo la città, rendendola più equa, più bella e più vivibile. Quello che sta accadendo oggi con l’ex Icos è solo l’inizio: Latina è tra i primi quattro Comuni in Italia ad aver attivato concretamente progetti di rigenerazione urbana di questa portata. E questo deve renderci orgogliosi.”

Il vicesindaco Carnevale come assessore ai Lavori Pubblici ha sottolineato che “si deve fare sinergia per progetti come questo, ricordando anche gli altri progetti messi in campo con l’Ater, tra cui quello che riguarda il quartiere Nicolosi.

«La demolizione dello scheletro dell’ex Icos a Latina, costituisce un momento storico per l’intera comunità. Lo stato di abbandono e degrado del fabbricato, per molti anni, ha danneggiato l’immagine della città. Oggi, grazie alla collaborazione istituzionale, è stato possibile riscattare questo degrado e consentire una fase di rigenerazione urbana per Latina», ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli ricordando che “il progetto “A gonfie vele” rappresenta una sintesi efficace della direzione in cui si sta evolvendo l’edilizia residenziale pubblica, dimostrando come, grazie alla sinergia istituzionale, le città possano diventare laboratori di innovazione urbana”.