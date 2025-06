Sabaudia, tre nuovi asili nido grazie al PNRR

Con l’avvio dei lavori per la realizzazione del terzo asilo nido, in via Luigi Tenco, si chiude il cerchio sui progetti finanziati con il PNRR per l’ampliamento dell’offerta educativa nella città di Sabaudia. Il nuovo asilo, che sorgerà nella zona nord della città, ospiterà tra i 30 e i 35 bambini.

“Con l’avvio di quest’ultimo cantiere si completa la fase di avvio dei progetti finanziati con il PNRR per la realizzazione degli asili nido a Sabaudia”. Così la consigliera comunale con delega ai Lavori Pubblici, Rossella Garrisi, che ha seguito da vicino tutte le fasi progettuali e ora può vedere concretizzarsi anche questo tassello fondamentale per il futuro dei più piccoli.

I lavori per gli altri due asili, previsti a San Donato e a Borgo Vodice, sono già in corso. A quest’ultimi si aggiungono gli interventi di riqualificazione degli ex edifici Spes, segno di un’attenzione dell’Amministrazione comunale, non solo alla costruzione di nuovi spazi, ma anche alla valorizzazione del patrimonio esistente.