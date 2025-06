Fondi, il Consiglio Comunale approva la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio Comunale di Fondi ha approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentata dal consigliere comunale Salvatore Venditti del gruppo consiliare PD – Camminare Insieme, su proposta della sezione ANPI di Fondi “Pietro Ingrao” e del Comitato Pontino “Un Ponte Per”. La mozione ha trovato il consenso di tutti i gruppi consiliari, che hanno riconosciuto l’urgenza e l’importanza di prendere una posizione chiara sul conflitto israelo-palestinese, nel segno della pace e del rispetto del diritto internazionale. Con il voto favorevole, il Consiglio Comunale di Fondi chiede ufficialmente al Governo Italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa. Inoltre, impegna il Sindaco di Fondi a promuovere queste istanze presso altri Sindaci del Lazio per sensibilizzare le rappresentanze parlamentari.