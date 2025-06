Salpati da Latina gli Hobiecat impegnati ne La Route de L’Odissèe’

LATINA – Sono salpati questa mattina (venerdi 6) dal Circolo Velico Sunrise di Latina i catamarani a vela di classe Hobiecat che partecipano a La Route de L’Odissèe’. Il raid velico è stato tenuto a battesimo dalla sindaca Matilde Celentano e dal delegato ai grandi eventi Angelo Marfisi che hanno assistito alla partenza delle imbarcazioni che solcheranno le coste pontine per un lungo week end di giugno, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 sulla rotta Latina- Terracina- Sperlonga per raggiungere le coste di Formia a Vindicio. Dopo la partecipatissima edizione 2024, quest’anno la regata potrà essere seguita in tempo reale grazie al sistema di geolocalizzazione YB Tracking pubblicato sulla pagina Facebook ‘de La Route de L’Odissèe’

Lungo la traversata dei catamarani, ci saranno vari passaggi boa lungo le coste di Terracina, Sperlonga e Formia Vindicio. L’orario di partenza di ogni singola regata sarà in funzione del vento termico e comunque alle ore 10. Mentre l ‘orario di arrivo è previsto sempre in funzione del vento e comunque intorno alle 15, in totale 45 miglia solo per il percorso di andata.

La manifestazione unica nel suo genere, ideata da ANSMeS Latina, benemerita del Coni e del CIP organismo che promuove tutte le diverse discipline sportive nel territorio della provincia vuole avvicinare a questo specifico settore sportivo non solo atleti agonisti o amatori già praticanti ma anche giovani che si avvicinano al mondo velico. Il progetto ANSMeS 2025 richiama proprio l’importanza dell’inclusione nello Sport per corretti stili di vita e salute e questo evento lo rappresenta a pieno titolo.

La veleggiata “LaRoute de L’Odyssèe” di cui sono protagoniste assolute le eleganti ed agili imbarcazioni, nasce dalla Flotta 340 Costa Pontina Astura Bay nello specifico dal Commodoro Flotta Hobiecat ospiti del Circolo Velico pontino, già noto per il Gran Prix New Life del 2022 e del 2023, eventi che si sono affermati come attrattori di equipaggi e catamarani provenienti da tutto il litorale Pontino ed oltre la Penisola.

Per l’organizzazione tecnica anche per questa seconda edizione è stato costituito uno specifico Comitato Tecnico Velico composto da rappresentanti dei circoli velici che parteciperanno al Raid.

“Anche quest’anno ANSMeS Latina rispetta l’appuntamento velico che porta alla scoperta di stupendi tratti di costa navigando in un mare cristallino. Questo grazie al Comitato organizzatore firmato dai circoli velici ma soprattutto al Commodoro della Flotta 740 Costa Pontina Astura Bay, Mario Pastore che si è dedicato all’organismo con competenza e dedizione. Adesso possiamo solo augurare buon vento e buon divertimento agli equipaggi partecipanti”. Questa la dichiarazione del Presidente ANSMeS Enzo Di Capua.

“Con grande piacere ho portato il mio saluto inaugurale a questa manifestazione che continua a crescere e a far conoscere le eccellenze del nostro territorio”, ha detto la prima cittadina di Latina.

La manifestazione è resa possibile grazie agli sponsor

-Meccanica Pontina srl, Bodema auto, Cosmari srl, Sport 85, Prodotti Pontini srl,Valeria Sailmaker 21 srl , Casal del Giglio, Sartoria Nautica ViraOra, Circolo Velico Base 41, Panathlon Latina

E gode dei patrocini del Comune di Latina, CONI Lazio, Regione Lazio, Ente Parco Nazionale Circeo, Comune di Sperlonga.

Media Partner: Radio Latina, Radio Immagine, Radio Luna di Giuliano Radicioli