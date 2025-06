A Sabaudia di scena la IV edizione del “Challenge Filippo Mondelli”

SABAUDIA – Mancano ormai pochi giorni alla 4^ edizione del “Challenge Filippo Mondelli”, manifestazione promozionale online di Indoor Rowing, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Il Gruppo Nautico Fiamme Gialle insieme all’Associazione IO SONO FILIPPO APS, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e l’ausilio di Concept 2 Italia, per il quarto anno consecutivo hanno organizzato la competizione non agonistica in ricordo del campione di canottaggio Filippo Mondelli. La gara prevede una prova individuale di 1 minuto al remoergometro, aperta a chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il cancro.

Come sempre la tassa di iscrizione sarà una vera e propria donazione a partire da una quota minima di 10 euro e l’intero ricavato sarò devoluto in beneficenza. Tutte le donazioni saranno gestite direttamente dall’Associazione di Promozione Sociale “IO SONO FILIPPO APS”, costituita per volontà dei famigliari di Filippo con lo scopo di essere parte attiva nell’organizzazione sul territorio di vari eventi benefici.

Per chi vorrà solamente partecipare alla raccolta fondi non sarà necessario effettuare la gara ma, dal 9 al 15 giugno, basterà registrarsi tramite il seguente link https://form.jotform.com/concept2eventi/filippo-mondelli-challenge-2025 saltando la parte dedicata alla competizione. Una volta effettuata la registrazione si riceverà una mail con tutte le indicazioni per effettuare la donazione.