Partita all’alba l’avventura dell’atleta di Sezze Cristian Nardecchia

Da Bastia in Corsica è partita questa mattina alle prime luci dell’alba l’avventura di Cristian Nardecchia “Verso l’orizzonte” . L’atleta e recordman di Sezze è a caccia di un nuovo record del mondo e sta cercando di raggiungere Sabaudia su una sorta di surf-bike, la Red Shark Bike per la prima parte della sfida, la parte più difficile, le prime 40 ore di traversata che lo porteranno a Civitavecchia o più vicino possibile, passando per la costa toscana. dalla quale non dovrà scendere nemmeno per riposare.

“Il primo obiettivo è uscire dalle acque francesi e entrare in quelle italiane, dalla Corsica verso la Toscana e poi scendere giù. L’obiettivo è arrivare mettendoci meno tempo possibile, ma seguirò le indicazioni di chi mi sta dando la rotta. So di avere il vento contro in questa prima parte di traversata, ma siamo qui e cominciamo”, ha detto prima di mettersi in mare

L’atleta è sempre scortato dai due catamarani, il Bali Catspace ed il Lagoon 380, a bordo dei quali c’è uno staff di 16 persone, tra cui infermieri, fotografi ed i due atleti, Stefano Montini e Salvatore Santoro, che si alterneranno in mare sulla seconda Bike per supportare mentalmente la sua avventura.

“Sono agitato, non ho chiuso occhio, voglio partire. – queste le parole di Nardecchia stamattina alle 4 quando ha svegliato tutto lo staff per partire in anticipo – Primo obiettivo uscire dalle acque francesi. Oggi e domani il vento ci remerà contro quindi sarà abbastanza dura, ma non potevo aspettare ancora. Già riuscire a portare qui tutto il mio staff e partire mi sembra una prima vittoria, ora bisogna fare il resto.”

Sport e Turismo saranno grandi protagonisti dell’avventura, ma la traversata, avrà anche un grande valore sociale perché Nardecchia ha sposato i valori della Regione Lazio e dunque ha portato con sé la “Bandiera della pace” in un momento così delicato e di farsi portavoce di “Oltre il Silenzio” il messaggio contro la violenza sulle donne.

L’IMPRESA: Cristian Nardecchia, atleta setino conosciuto al mondo sportivo per i suoi record mondiali nel ciclismo, da Toga Bastia in Corsica arriverà a Sabaudia sulla water bike, pedalando per 180 miglia impiegando in tutto, secondo le previsioni, non più 60 ore durante le quali lui non potrà mai scendere, pena l’annullamento del record. Il tentato Record avverrà sotto gli occhi dei giudici Spagnoli Internazionali dell’Official World Record. La Red Shark Bike è il mezzo nautico creato dall’omonima azienda spagnola fondata nel 2017 da Josep Rubau è formato da una tavola gonfiabile dove è montato un telaio di bicicletta.

Coinvolta la Francia, che sarà teatro della partenza dal porto di Bastia, la Regione Toscana dove passerà durante la traversata e la Regione Lazio: la parenza prevista dal Porto di Nettuno e Sabaudia dove ci sarà l’arrivo presso l’Oasi di Kufra che è stata la “casa” dei suoi allenamenti.

LE PROSSIME TAPPE:

1. Arcipelago Toscano, l’Isola di Pianosa, l’Isola del Giglio e Giannutri

2. Sosta e primo riposo a Civitavecchia, Porto Turistico Riva di Traiano

3. Sabaudia, Oasi Di Kufra ARRIVO CRISTIAN NARDECCHIA

I RECORD MONIDIALI DI NARDECCHIA

Il 12 giugno 2021 portava a casa il suo primo Official World Record, il More Than Double Everesting, il dislivello di 18.075 metri (due volte l’altezza dell’Everest), realizzato in Via Monticello a Sezze in 22 ore di pedalata;

Il secondo record lo porta a casa a Settembre 2022 impiegando 31 minuti e 40 secondi nella scalata al Passo Giau, superando il campione colombiano Bernal staccandolo di oltre un minuto. Edgan Bernal, vincitore del Giro d’Italia, nella tappa sulle Dolomiti aveva realizzato infatti il tempo di 32 minuti e 42 secondi.

L’evento è organizzato con il Patrocinio e la partecipazione della Regione Lazio.

Con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Latina, Comune di Sezze, Comune di Sabaudia, Comune di Latina, del Comune di Nettuno e di Opes comitato provinciale di Latina.

