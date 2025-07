Allarme bomba a Sezze, evacuato il Comune

Attimi di tensione oggi a Sezze, dove è scattato un allarme bomba in pieno centro. Una segnalazione riguardante la possibile presenza di un ordigno in piazza De Magistris ha fatto scattare immediatamente le misure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, seguendo il protocollo, hanno disposto l’evacuazione del Municipio: dipendenti e cittadini presenti negli uffici comunali sono stati fatti allontanare in via precauzionale. La zona è stata isolata e transennata per consentire l’intervento degli artificieri, giunti da Roma, che in queste ore stanno effettuando tutte le verifiche del caso per accertare la reale presenza di un ordigno e garantire la sicurezza dell’area. Al momento l’accesso a piazza De Magistris rimane interdetto. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza alla massima prudenza, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’esito dei controlli.