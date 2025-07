Crolla il tetto del ristorante stellato Essenza: grave una donna

TERRACINA – Il tetto del ristorante stellato Essenza di Terracina è crollato improvvisamente questa sera intorno alle 21, mentre all’interno si trovavano diverse persone oltre al personale di sala. Sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri, protezione. Civile. Secondo le prime informazioni i feriti tra cui alcuni stranieri in vacanza a Terracina non sono gravi, mentre una giovane è apparsa subito in gravissime condizioni: liberata dalle macerie e rianimata è stata trasferita in ospedale in grave pericolo di vita.