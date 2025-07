Cori, prorogata di una settimana l’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua a causa dell’arsenico

Resterà in vigore fino al 15 luglio l’ordinanza del Comune di Cori che vieta temporaneamente l’utilizzo dell’acqua per uso potabile, alimentare e per la preparazione dei cibi, a causa della presenza di valori di arsenico superiori ai limiti consentiti. Il nuovo provvedimento, firmato oggi dal sindaco Mauro De Lillis, proroga di una settimana la misura già in vigore da fine giugno.

La decisione arriva dopo gli aggiornamenti forniti da Acqualatina, la società che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio dell’Ato4. In una nota trasmessa al Comune, Acqualatina ha comunicato che i lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di trattamento delle acque dell’acquedotto ex-Sembrivio — avviati in seguito al rilevamento di valori anomali di arsenico — dovrebbero concludersi mercoledì 9 luglio.

Una volta terminati gli interventi, la società procederà a una campagna di campionamenti straordinari sulla rete idrica per verificare se i livelli di arsenico siano rientrati nella norma. I risultati delle analisi saranno comunicati tempestivamente all’amministrazione comunale, che potrà così valutare l’eventuale revoca dell’ordinanza.