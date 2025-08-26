Minorenni picchiano un coetaneo, arriva anche l’avviso orale del Questore

LATINA – E ritenuto uno dei responsabili del pestaggio del 1 agosto ai danni di un coetaneo minorenne, per lui arriva anche l’avviso orale del Questore. Nell’aggressione del 1° agosto un ragazzo sarebbe stato preso a calci e pugni poi lasciato a terra con contusioni multiple accertate in pronto soccorso. Dopo il primo episodio violento e dopo la denuncia dei fatti alla Polizia di Stato, l’autore del gesto avrebbe inoltre continuato a minacciare la sua vittima. A seguito della querela presentata dai familiari della vittima, il presunto aggressore è stato denunciato alla Procura dei Minori di Roma per lesioni e minacce. Oltre alle consuete attività di Polizia giudiziaria, nei confronti del minore di 15 anni il Questore di Latina, ha emesso l’avviso orale, un provvedimento di natura preventiva che mira a scoraggiare ulteriori comportamenti illeciti e a tutelare la sicurezza dei giovani. Il Provvedimento nasce dall’attività dei poliziotti della Divisione Anticrimine, attenti ad analizzare i fenomeni delittuosi che coinvolgono i minori, e si aggiunge alle tradizionali attività di polizia giudiziaria, garantendo un monitoraggio costante e interventi tempestivi.