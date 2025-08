Berettini e Sinner salutano Gaeta che ospita la Coppa Davis

GAETA – Matteo Berettini ha salutato in un videomessaggio l’arrivo della Coppa Davis a Gaeta dove ancora per oggi sarà esposta al Circolo Tennis Gaeta nell’ambito del Trophy Tour 2025. Il tennista, che come è noto è molto legato a Gaeta dove vive il nonno, ha voluto mandare un augurio alla città del sud pontino al termine di un allenamento con il numero uno del mondo Jannik Sinner che si è volentieri unito al saluto rivolto a tutti gli appassionati che andranno a vedere da vicino la famosa insalatiera conquistata dagli Azzurri nel 2024.