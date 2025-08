Lisa Tibaldi Grassi è la nuova Presidente Regionale dell’Unione Federmoda del Lazio

LATINA – L’imprenditrice e stilista del sud pontino Lisa Tibaldi Grassi è stata eletta nuova Presidente Regionale dell’Unione Federmoda del Lazio, ad annunciarlo in via ufficiale il neo eletto Presidente del CNA Lazio, Michelangelo Melchionno. Dal 2021 era Presidente di CNA Federmoda Latina.

“E’ una grande emozione, ma anche una grandissima responsabilità, quella della presidenza regionale della confederazione Federmoda. In sintonia ed in collaborazione con le CNA Federmoda provinciali per creare e proporre idee e iniziative volte al potenziamento di un comparto, quello del tessile-moda, strategico nel Lazio, terra storicamente di grandi espressioni sartoriali, con un focus sull’internazionalizzazione e sulla formazione, punti chiave di una ripresa solida del comparto. Ringrazio il presidente CNA Lazio neoeletto, Michelangelo Melchionno per la fiducia espressami, ma soprattutto ringrazio la mia CNA provinciale di Latina, nelle persone del presidente Giuseppe Cannavale e del segretario Antonello Testa per l’incoraggiamento ed il supporto anche per questo nuovo incarico”, ha dichiarato la stilista neoeletta.

CNA Federmoda raggruppa i settori tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, sartoria e attività connesse tutelando e rappresentando le imprese artigiane e PMI del comparto moda italiano sia produttrici in conto proprio che subfornitrici/produttrici conto terzi.