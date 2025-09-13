Priverno, tentato furto in un negozio di cosmetici: denunciate tre donne

I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato tre donne, di origine romena e già note alle forze dell’ordine, per concorso in tentato furto aggravato. Le indagate, di età compresa tra i 23 e i 37 anni e senza fissa dimora in Italia, sono state individuate al termine di un’attività investigativa scaturita dalla denuncia presentata da una commerciante del posto. Il furto era avvenuto lo scorso 26 agosto all’interno dell’esercizio della donna, 64enne di Priverno. Le indagini, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’episodio: le tre avrebbero forzato i dispositivi antitaccheggio e tentato di asportare cosmetici e prodotti per la cura del corpo per un valore complessivo di circa 500 euro. Grazie agli accertamenti svolti in tempi rapidi, i Carabinieri sono riusciti a risalire alle responsabili, deferendole in stato di libertà.