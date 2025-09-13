Aprilia, giovane trovato con hashish e una pistola scacciacani

Ad Aprilia i Carabinieri della Stazione di Campoverde hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, presentatosi in caserma in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto a un controllo personale che ha permesso di rinvenire poco più di un grammo di hashish. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione, dove i militari hanno trovato oltre 35 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La sostanza stupefacente sarà ora analizzata per verificarne quantità e qualità, come disposto dall’Autorità giudiziaria.