Altra esplosione nella notta a Latina, bomba carta piazzata sotto una Smart sempre in via Guido Rossa

A Latina non si arresta la guerra per il controllo dello spaccio. Stanotte altra esplosione, altra bomba carta, ma sempre la stessa zona, ovvero quella teatro della prima esplosione domenica mattina, via Guido Rossa, stavolta è accaduto nelle palazzine di fronte. Chissà se questa volta però ci sia stato un errore, perché la bomba carta è stata piazzata sull’auto di una donna li residente, ma che appare totalmente estranea a qualsiasi legame con la malavita. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.