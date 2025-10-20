A Latina la Giornata della legalità e dell’amicizia: in piazza AIPD e Polizia di Stato

LATINA – Si è svolta domenica in Piazza del Popolo a Latina una speciale giornata all’insegna della legalità, dell’amicizia e dell’inclusione, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con la sezione di Latina dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD). L’evento – dicono gli organizzatori – ha rappresentato un’occasione di festa e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’AIPD sul territorio e rafforzare il legame tra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo.

Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi dell’AIPD, che insieme alle loro famiglie hanno potuto vivere da vicino il mondo della Polizia di Stato: presenti per l’occasione la Lamborghini della Polizia Stradale, gli atleti delle Fiamme Oro di Sabaudia, le unità cinofile del Gruppo Cinofili di Nettuno, e il personale della Polizia Scientifica, che ha coinvolto i partecipanti in dimostrazioni e attività interattive.

Durante l’evento è stata inoltre avviata una raccolta fondi attraverso la promozione del Calendario 2026 dell’AIPD, realizzato con la partecipazione dei ragazzi dell’associazione e degli operatori della Questura di Latina e della Sezione Polizia Stradale di Latina.

Al microfono di Antonella Melito Samantha Meini presidente di Aipd Latina