In migliaia per Latina Comics & Games, un successo oltre le aspettative



































LATINA – Un successo andato oltre ogni aspettativa, quello che ha consacrato Latina Comics & Games, la manifestazione per appassionati di fumetto e giochi di ruolo che si è svolta in piazza del Popolo e in varie location del centro da venerdì a domenica, come una delle più apprezzate dell’anno.

Sono stati tantissimi, soprattutto i giovani, ad aver affollato l’isola pedonale e gli stand in occasione della tre giorni seguita anche in diretta su Radio Immagine, con un crescendo di partecipazione negli stand e agli eventi organizzati. Laboratori di disegno per bambini e ragazzi tenuti dalla casa editrice Tunuè di Latina leader del settore, che torna a fare “scuola” di fumetto, la presentazione di graphic novel e incontri con autori ed esperti a completare il quadro

E’ stata la prima edizione di un appuntamento che vuole diventare di riferimento per il settore. “Questo successo ci spinge con fiducia, già da domani a pensare all’edizione 2026”, spiega Lucia Guarano nel gruppo degli organizzatori.