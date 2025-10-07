ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Cisterna Volley atteso in Polonia per la Bogdanka Volley Cup

Un test di alto livello prima della SuperLega

Archiviato il trofeo “Spirito di squadra” di Gubbio, il Cisterna Volley torna in palestra per proseguire la preparazione in vista del debutto in SuperLega. La formazione di coach Daniele Morato nel weekend sarà impegnata in Polonia per la Bogdanka Volley Cup, torneo internazionale giunto alla quarta edizione.

L’11 e il 12 ottobre la squadra pontina affronterà i padroni di casa del Bogdanka Luk Lublin, lo Jastrebski Weigel e il Projekt Warszawa. Un appuntamento di prestigio che in passato ha visto trionfare, oltre ai polacchi del Lublin, anche la Saturnia Catania e la Sir Safety Perugia.

“È una competizione di altissimo livello – ha commentato coach Morato – e rappresenta il modo migliore per chiudere il nostro pre-campionato. In Polonia ci confronteremo con avversari di grande valore, come quelli che ritroveremo in SuperLega”.

L’allenatore ha poi analizzato la prestazione del recente test contro Milano: “Abbiamo avuto qualche difficoltà in battuta e ricezione nei primi due set, ma la reazione nel terzo e quarto è stata molto positiva. A muro siamo stati solidi, e nonostante la sconfitta al tie-break, ho visto un gruppo in crescita, con Guzzo e Plak molto efficaci. Mi è piaciuta la capacità di reagire sotto pressione: è un segnale importante in vista del campionato. Bayram sta recuperando la condizione e presto sarà al meglio”.

Il Cisterna Volley dunque continua a crescere, con l’obiettivo di presentarsi pronto all’appuntamento con la nuova stagione di SuperLega.

