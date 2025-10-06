A Frasso il grande ciclismo torna protagonista con il Memorial Davide Giuliani

Sarà una domenica all’insegna del grande ciclismo quella del 12 ottobre, quando a Frasso, frazione di Sonnino, si terrà la 22ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, valida come 15° Memorial Davide Giuliani. L’evento, organizzato dal Terracina Cycling Team, promette spettacolo e adrenalina lungo un percorso che unisce tradizione e competizione nel cuore della pianura pontina.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 7:00 presso il Bar Centrale di Frasso, con la partenza ufficiale alle 9:00. Gli atleti si sfideranno su un tracciato di circa 70 chilometri, articolato in sei giri del circuito Frasso – Migliara 55 (SP73) – Strada delle Pignatte – Strada dei Comunali – Strada del Frassineto – Via Sant’Ilario – Via Tre Ponti – NSA 255 Terracina Prossedi – Frasso.

Un percorso pianeggiante ma tutt’altro che semplice, che in passato ha regalato duelli spettacolari e fughe decisive. Sono previsti due traguardi intermedi e tre punti bonus validi per la classifica finale.

“Siamo felici di riportare alla luce un tracciato storico, con l’arrivo nel centro abitato di Frasso – ha dichiarato la Commissione ciclistica Opes –. È un omaggio alla tradizione e alla passione per il ciclismo che da sempre animano questo territorio. Un ringraziamento particolare va al Terracina Cycling Team, al presidente Gianluca D’Amico e al vicepresidente Fabio Farozza per l’impegno e la dedizione nell’organizzazione dell’evento.”