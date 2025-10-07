RC Auto, Latina la provincia più cara del Lazio

Latina è la provincia più costosa del Lazio per assicurare un’automobile. Secondo i dati dell’Osservatorio RC Auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad agosto 2025 il premio medio nel capoluogo pontino ha raggiunto quota 739,86 euro, in aumento del 3,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Un dato che colloca Latina al primo posto nel Lazio e contribuisce al primato poco lusinghiero della regione, che con un premio medio di 704,02 euro si conferma la terza più cara d’Italia per i costi assicurativi.

Seguono Roma, dove il premio medio si attesta a 710,78 euro (+2,4%), e Rieti, con 671,96 euro (+4,7%). Viterbo, pur registrando l’aumento più alto su base annua (+9,7%), resta la provincia laziale più economica, con una tariffa media di 590,44 euro.

A livello regionale, spiegano da Facile.it, l’inflazione continua a incidere sulle tariffe. «Dopo i segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia», sottolinea Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it. «È presto per dire se questa tendenza proseguirà, ma i livelli attuali dell’inflazione stanno avendo effetti negativi sui costi assicurativi».

Un trend che a Latina si traduce in un rincaro concreto per le famiglie e i pendolari, in un territorio dove l’auto resta il principale mezzo di spostamento.