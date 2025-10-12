ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Incidente mortale

Incidente mortale sulla pontina, chiusa la carreggiata in direzione nord

Su Vai di Anas aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità

148 PONTINA – A causa di un incidente al km 12 lungo la strada statale 148 “Pontina” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un’auto ed una moto. L’impatto ha causato il decesso di una persona. Il traffico viene deviato al km 12,100 in corrispondenza dello svincolo di “Mostacciano- Torrino”. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono intervenute per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.

Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto