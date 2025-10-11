Le alunne del “Pacifici e De Magistris” in visita al Parlamento Europeo di Strasburgo

Un viaggio nel cuore dell’Europa per le studentesse dell’Istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze, protagoniste di una nuova mobilità Erasmus che le ha portate a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo. L’esperienza, svoltasi dal 22 al 29 settembre, rientra nel secondo anno di accreditamento Erasmus dell’istituto e conferma l’impegno della scuola nel promuovere percorsi di formazione internazionale e cittadinanza attiva.

«L’esperienza Erasmus a Strasburgo rappresenta un forte atto educativo – ha commentato la dirigente scolastica Margherita Marra – per accrescere nei nostri studenti e nelle nostre studentesse un sentimento autentico di appartenenza europea e per rafforzare le competenze di cittadinanza».

In partenariato con l’Istituto Gyula Trebitsch di Amburgo, la delegazione del “Pacifici e De Magistris” ha partecipato a workshop, role-play e visite guidate per approfondire il funzionamento delle istituzioni europee, migliorare la conoscenza delle lingue straniere e vivere un’esperienza di scambio interculturale.

Dopo la tappa di Bruxelles, quella di Strasburgo segna un nuovo passo nel percorso della scuola, già Ambasciatrice del Parlamento Europeo (EPAS), verso la promozione di valori di integrazione e partecipazione.

A guidare e accompagnare le alunne Michela Bozza, Anna Bussu, Antonella Bussu, Cristiana Ciarlo, Lavinia Ciotti e Maria Stella Pietricola sono state le docenti Alessia Di Prospero e Adele Elvira Peruzzi, instancabili promotrici delle attività Erasmus dell’istituto.

Nei prossimi mesi, il progetto porterà studenti e insegnanti del “Pacifici e De Magistris” in Francia, Spagna, Finlandia, Germania e Lettonia, confermando la vocazione europea e internazionale della scuola setina.