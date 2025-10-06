ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

La consigliera comunale Daniela Fiore lascia il PD e passa al Gruppo Misto

Tra le motivazioni la necessità di un'opposizione concreta

La consigliera comunale di Latina, Daniela Fiore, ha ufficializzato il suo passaggio al Gruppo Misto, annunciando al tempo stesso la volontà di restare all’opposizione dell’amministrazione comunale guidata da Matilde Celentano.

«Non è una decisione semplice né improvvisa – spiega Fiore – ma il frutto di una riflessione profonda, maturata nel tempo e dettata dal desiderio di restituire alla politica il senso autentico del servizio e della responsabilità».

Fiore motiva la scelta con la necessità di un’opposizione “costruttiva e concreta”, non limitata alla denuncia, ma capace di proporre soluzioni reali ai problemi della città. Critica inoltre l’attuale linea del Partito Democratico, definendola “schiacciata su posizioni di altre forze politiche” e incapace di rappresentare la pluralità che ne ha storicamente contraddistinto l’identità.

Riferendosi alla situazione amministrativa di Latina, Fiore parla di «progetti in ritardo, gestione dei rifiuti inefficiente e mancanza di una visione di sviluppo per il futuro». Aggiunge che il suo impegno politico proseguirà “con maggiore libertà e concretezza”, sempre a servizio della città e dei suoi cittadini.

