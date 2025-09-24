Latina invasa dai rifiuti, vertice regionale del centrodestra

LATINA – La situazione della gestione dei rifiuti a Latina, in questi giorni fuori controllo, e l’azienda Abc sono stati oggetto pomeriggio di un tavolo del coordinamento regionale del centrodestra. Le difficoltà di trovare la quadra sulle delicate questioni che impattano notevolmente sul decoro della città sembrano avviate ad essere superate, ma richiedono ulteriori incontri : “Al termine di un confronto sereno e costruttivo, tutti i partiti di maggioranza hanno evidenziato la necessità di dare un’accelerazione alla definizione di un nuovo e diverso progetto del servizio integrato di igiene urbana”, si legge in una nota della sindaca Matilde Celentano che annuncia la prosecuzione del confronto tra i partiti di maggioranza. “Nelle prossime ore, convocherò i partiti di maggioranza per proseguire il percorso iniziato nella riunione odierna”.