“Giovani Attività Professionali”, la Regione Lazio stanzia 5 milioni di euro a fondo perduto per i professionisti under 40

LATINA – “Un’iniziativa importante e concreta per dare forza ai giovani professionisti del Lazio». Così Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Politiche Giovanili del Consiglio Regionale del Lazio e esponente di Forza Italia, ha commentato la presentazione del bando “Giovani Attività Professionali”, che mette a disposizione 5 milioni di euro a fondo perduto per i professionisti under 40. “La Regione Lazio – sottolinea Tripodi – con la vicepresidente Roberta Angelilli continua a dimostrare attenzione e sensibilità verso le nuove generazioni. Investire sui giovani significa investire sul futuro del nostro territorio e del suo tessuto produttivo. I professionisti under 40 rappresentano una risorsa strategica per l’innovazione, la crescita e la competitività del Lazio”.

Il bando, finanziato con fondi europei del Programma FESR Lazio 2021-2027, prevede contributi fino a 20.000 euro per progetto, destinati a favorire l’avvio e lo sviluppo di nuove attività professionali, la digitalizzazione, l’ammodernamento e la crescita di studi già esistenti. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17:00 del 16 ottobre 2025. Tripodi ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro della Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, “una piattaforma partecipativa che consente ai giovani di confrontarsi direttamente con le istituzioni, portando idee, esperienze e bisogni reali. Un esempio virtuoso di dialogo e collaborazione che dobbiamo continuare a sostenere e valorizzare. Come presidente della Commissione Politiche Giovanili – ha concluso Tripodi – continuerò a promuovere iniziative che mettano i giovani al centro delle politiche regionali, rafforzando gli strumenti che possano trasformare il talento e l’impegno in opportunità concrete di crescita e sviluppo professionale”.