Lino Banfi a Latina per l’anteprima del suo spettacolo “Passaggi a livello”

Un incontro carico di emozione e simpatia quello che si è tenuto oggi al foyer del Teatro D’Annunzio di Latina, dove Lino Banfi ha presentato in anteprima lo spettacolo che andrà in scena il 27 novembre, inserito nel cartellone della stagione teatrale 2025-2026 del teatro comunale.

L’attore, amatissimo dal pubblico italiano, ha raccontato con il suo consueto spirito ironico e genuino i contenuti della serata che lo vedrà protagonista: una chiacchierata con il giornalista Pino Strabioli, più che un’intervista formale, per ripercorrere insieme le tappe fondamentali dei suoi settanta anni di carriera.

Banfi ha spiegato di aver scelto Latina per questo speciale appuntamento perché particolarmente legato a Erasmo Berti, di BertiLive, che al territorio del Circeo, dove trascorre ogni estate il mese di agosto. Con il suo inconfondibile umorismo, ha raccontato di come ami restare sotto l’ombrellone a godersi il mare “per non fare figuracce”, dato che – ha scherzato – “non so nuotare, ma sotto l’ombrellone sto da re”.

Tra i momenti più toccanti, il passaggio dedicato alla scomparsa della moglie, un ricordo affrontato con delicatezza e commozione.

Poi, con la saggezza e la leggerezza che lo contraddistinguono, Banfi ha sorriso sul suo traguardo dei 90 anni, definendoli “tempi supplementari” della vita, ma pieni ancora di entusiasmo e di progetti. Tra questi, ha anticipato la realizzazione di un documentario autobiografico che uscirà proprio il giorno del suo compleanno, l’11 luglio 2026. “Ci tenevo tanto – ha spiegato – a raccontare la mia storia da protagonista, prima della mia dipartita. Non volevo un documentario postumo in cui qualcun altro mi interpreta: voglio esserci io, con la mia voce e i miei ricordi.”

All’incontro hanno preso parte giornalisti e rappresentanti della stampa locale, accolti con grande cordialità dall’attore. Presente anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha espresso entusiasmo e affetto per la presenza di Banfi in città, ricordando come “La sua famiglia sia cresciuta con una delle serie più amate di sempre, ‘Un medico in famiglia’ ”.

La sindaca ha ribadito questa stagione teatrale di livello grazie anche alla collaborazione con la Dottoressa Elena Lusena con cui insieme hanno studiato il cartellone.

L’appuntamento è ora fissato al 27 novembre, quando il pubblico potrà vivere al Teatro D’Annunzio una serata all’insegna dell’ironia, della memoria e dell’affetto verso uno dei volti più iconici dello spettacolo italiano.