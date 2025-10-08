ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Muore a 72 anni Giuseppe Campagna, per molti anni primario al Santa Maria Goretti

I funerali saranno celebrati a Santa Maria Goretti venerdì 10

LATINA – Si è spento improvvisamente ieri sera all’età di 72 anni, Giuseppe Campagna, medico di medicina generale, per anni direttore della Uoc di Medicina Interna all’ospedale Santa Maria Goretti dove è stato anche responsabile dell’Area Medica. Professionista stimatissimo, era andato in pensione oltre il limite, ma era rimasto attivissimo nella professione. Autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche, era stato in passato anche consigliere comunale a Latina.

Cordoglio è stato espresso dalla sindaca di Latina Matilde Celentano anche a nome dell’Amministrazione comunale: “Il dottor Campagna è stato un professionista molto apprezzato e vivo è il suo ricordo quale politico impegnato”, ha scritto le prima cittadina in un post.

I funerali saranno celebrati a Santa Maria Goretti venerdì 10 ottobre alle 10,30.

