Cisterna Volley, la presentazione ufficiale della squadra al Palazzetto di viale delle Province

Il Cisterna Volley si prepara a presentarsi ufficialmente ai tifosi. L’appuntamento è per martedì 14 ottobre alle 19.30 al Palasport di viale delle Province, in un evento molto atteso che precederà di una settimana l’esordio in SuperLega Credem Banca 2025-2026, in programma martedì 21 ottobre contro Trentino, sempre a Cisterna. A condurre la serata sarà Maurizio Colantoni, giornalista sportivo e storica voce Rai della pallavolo italiana, che introdurrà i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale e presenterà la nuova maglia ufficiale 2025/26.

Durante la serata il club ribadirà la propria visione di sport come strumento di crescita per il territorio e occasione per rafforzare i legami tra realtà locali, imprese e cittadini. “Crediamo che lo sport sia un motore di crescita per il territorio e che il valore delle singole realtà imprenditoriali risieda anche nella capacità di fare rete, condividendo impegno e passione – sottolinea la società –. Insieme possiamo costruire una comunità solida, pronta ad affrontare le sfide con coesione e spirito di collaborazione”.

Al termine della presentazione, la squadra incontrerà tifosi e appassionati per saluti, foto e autografi, in vista del terzo campionato consecutivo del Cisterna Volley in SuperLega.