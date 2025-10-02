Operazione NAS su tutta la provincia: chiuso un bar e altre attività multate

I NAS di Latina hanno concluso una nuova operazione di controllo, che ha visto mettere sotto la lente d’ingrandimento alcuni ristoranti, pub e bar dell’intera provincia. Proprio in questo ambito è stata disposta la chiusura di un bar-tavola calda dal valore stimato di 500.000 euro per carenze igienico-sanitarie. L’attività, presente nel nord-ovest della provincia, si è resa colpevole di tutta una serie di infrazioni. I carabinieri, appena entrati, hanno subito notato un disordine diffuso. Erano presenti, infatti, incrostazioni su pavimenti, utensili da cucina e piani da lavoro. Rinvenuta anche della muffa sulle pareti degli spogliatoi dei dipendenti e nei locali dei servizi igienici, oltre alla presenza di acque torbide nel boiler esterno utilizzato per l’erogazione di acqua corrente per la struttura. Pecche, infine, anche sul lato amministrativo: il proprietario non ha esibito il piano di autocontrollo, ovvero una serie di documenti essenziali che ogni attività alimentare deve possedere per garantire la sicurezza di ciò che vende al pubblico. Anche per questo, oltre alla chiusura, è stata predisposta una molta da 1000 euro.

Oltre a quest’ultima chiusura, i NAS hanno contravvenzionato con 2000 euro di multa un altro bar-tavola calda e una pizzeria di Sabaudia. Nello specifico, nella prima attività i Carabinieri hanno rinvenuto 25 chili di prodotti alimentari su cui non era stato annotato se fossero stati precedentemente abbattuti da un processo di congelamento. Inoltre, alcuni alimenti riportavano una data di scadenza ormai oltrepassata. Per questo, oltre alla multa, i prodotti sono stati distrutti. Sorte simile è toccata alla pizzeria di Sabaudia, con i NAS che hanno trovato 20 chili di pesce congelato senza la corretta etichettatura, che avrebbe dovuto indicare la tracciabilità e le date di abbattimento e di congelamento.