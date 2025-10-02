ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Trovato 21enne in possesso di munizioni e hashish: denunciato

Il giovane di Latina fermato dai Carabinieri

LATINA – Denunciato per detenzione illegale di munizioni un giovane 21enne di Latina. Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi, quando i Carabinieri hanno fermato l’indagato mentre viaggiava a bordo della sua vettura. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari dell’Arma hanno proceduto prima a una perquisizione personale, che poi si è spostata nella sua abitazione. A quel punto, sono state rinvenute due cartucce di CAL.380 e 9X21. In più, trovata anche una modica quantità di hashish. Per questi motivi i Carabinieri hanno denunciato il 21enne, il quale è stato segnalato anche all’autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.

I controlli sul giovane indagato sono avvenuti nel contesto dei servizi straordinari di controllo del territorio “Alto impatto”, che hanno come obiettivo la prevenzione e il contrasto della alla criminalità e al traffico di sostanze stupefacenti.

