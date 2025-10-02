ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Monte San Biagio, record di trapianti per i pazienti del Centro Dialisi

Punto di riferimento nella cura dell’insufficienza renale cronica

Cinque pazienti trapiantati dall’inizio dell’anno, di cui tre nell’ultimo mese: è il risultato raggiunto dal Centro Dialisi srl di Monte San Biagio, che si conferma punto di riferimento nella cura dell’insufficienza renale cronica. Il trapianto di rene è l’unica terapia in grado di restituire ai pazienti una vita normale, oltre a rappresentare la migliore alternativa all’emodialisi. Un obiettivo che la struttura sanitaria di Monte San Biagio persegue quotidianamente, non solo garantendo trattamenti dialitici di eccellenza, ma accompagnando i pazienti nell’iter complesso che porta all’inserimento nelle liste di trapianto.

Un percorso reso negli anni sempre più difficile dai numerosi passaggi diagnostici richiesti dai centri specializzati, ma che il Centro Dialisi affronta con un modello organizzativo multidisciplinare e “olistico”, capace di seguire il paziente in tutte le fasi, in costante collegamento con i centri trapianti del Lazio e del resto d’Italia.

“Il nostro impegno – sottolinea il direttore sanitario – è offrire terapie dialitiche d’eccellenza e permettere al paziente idoneo di guardare al futuro con speranza”.

Alla base del risultato, il lavoro coordinato di medici, infermieri, ausiliari e personale di supporto che ogni giorno assiste circa 60 pazienti affetti da insufficienza renale cronica.

