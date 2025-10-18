Presentata la start-up pontina “Vision” alla Maker Faire di Roma

È stata presentata oggi “Vision”, la start-up ideata dal giovane pontino Cristian Vendra e finanziata grazie al progetto “Giovani e impresa – Il cibo nella terra del mito – Talenti da coltivare”, promosso dal Comune di Latina come ente capofila. La presentazione si è svolta nell’ambito della Maker Faire 2025 di Roma, alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato.

“Vision” rappresenta una delle iniziative nate dal bando “Giovani e impresa”, sostenuto da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il talento e l’imprenditorialità dei giovani del territorio. Durante l’evento, Cristian Vendra ha illustrato i progetti della sua start-up e presentato il dispositivo “Sanitron”, frutto del suo lavoro di ricerca e innovazione.

“La presentazione della start-up pontina – ha dichiarato l’assessore Chiarato – è avvenuta in un contesto prestigioso come la Maker Faire, dove la fantasia e la creatività prendono forma e l’innovazione viene raccontata in modo semplice. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del sogno di un giovane della nostra città”.

Il Comune di Latina, grazie ai finanziamenti ottenuti, ha già sostenuto la nascita di due realtà imprenditoriali giovanili: “Max – I Ride”, ideata da Cristina Iavarone e inaugurata nei mesi scorsi a Rocca Massima, e ora “Vision”.

Accanto a questo progetto, l’amministrazione comunale sta portando avanti altre iniziative rivolte ai giovani, tra cui “Farò”, dedicato al sostegno dei Neet attraverso percorsi personalizzati, il Servizio Civile Universale – che ha visto un numero record di partecipanti – e il futuro “Spazio IdeaKennedy”, destinato a diventare un punto di riferimento per gli under 35.

“Questi sono segnali concreti – ha aggiunto Chiarato – di un impegno che guarda al futuro e mette al centro i giovani e le loro energie”.