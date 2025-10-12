Un Pontino alla guida della Federazione Italiana dell’UNESCO

Mauro Macale, Presidente del Club per l’UNESCO di Latina, è stato eletto Presidente Nazionale della Federazione Italiana dei Club per l’UNESCO (FICLU) durante la XLVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettorale, tenutasi a Roma presso il Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare – Casa dell’Aviatore. L’elezione, avvenuta con una votazione plebiscitaria, rappresenta un forte riconoscimento al suo costante impegno e alla visione condivisa con i Club UNESCO di tutta Italia. Durante la due giorni di lavori, i delegati hanno avuto modo di confrontarsi sul ruolo della FICLU nel contesto attuale, riflettendo su come vivere e diffondere nella quotidianità i valori promossi dall’UNESCO, dall’educazione alla pace alla promozione del dialogo interculturale, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L’Assemblea ha rappresentato un’occasione preziosa per riaffermare l’importanza di accendere scintille di speranza nella società, attraverso un’azione concreta e partecipata, capace di incidere positivamente sulle comunità locali. Con la presidenza di Mauro Macale, la FICLU si prepara a rinnovare con entusiasmo il proprio impegno verso una cittadinanza attiva, consapevole e orientata alla costruzione di un futuro più giusto e sostenibile per tutti.