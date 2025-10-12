Latina – Le opere di Paganini & Beethoven inaugurano la nuova stagione del Teatro D’Annunzio.
Oggi 12 ottobre apertura in grande stile, con tre interpreti d’eccezione:
• Davide Alogna, star italiana del violino
• Giulio Tampalini, tra i chitarristi più acclamati al mondo
• Simonide Braconi, prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano, scelto da Riccardo Muti all’età di soli 22 anni.
Il programma del concerto inaugurale sarà dedicato a Paganini e Beethoven, simboli della grande tradizione musicale europea.
La stagione proseguirà con altri appuntamenti di rilievo: il 26 Dicembre ci sarà un concerto per orchestra e coro dedicato interamente alla figura di Ennio Morricone.
Seguiranno poi altre date con la partecipazione di solisti di fama internazionale.
Non mancheranno inoltre opportunità per i giovani musicisti; da evidenziare infatti la collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio di Latina.
Una rassegna che si propone di diventare un punto di riferimento per gli appassionati e un’occasione di crescita culturale per tutta la comunità.