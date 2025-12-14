Due gruppi di escursionisti in difficoltà soccorso dal Corpo Speleologico del Lazio

Due interventi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio uno in provincia di Rieti ed uno in quello di Frosinone. Sul Monte Viglio, nel territorio del comune di Filettino (FR), dove due gruppi di escursionisti, rispettivamente di tre e cinque persone, si sono trovati in difficoltà nei pressi della vetta a causa della presenza di neve al suolo e di un equipaggiamento non adeguato alle condizioni ambientali. Non riuscendo a rientrare autonomamente alle proprie autovetture, è stata richiesta assistenza. Sul posto è stata prontamente attivata una squadra di terra del CNSAS Lazio, già presente nell’area per un’attività addestrativa, che ha raggiunto gli escursionisti, li ha messi in sicurezza e li ha accompagnati fino all’inizio del sentiero, consentendo il rientro senza ulteriori criticità.