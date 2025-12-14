Odori acri presso la scuola di Borgo Vodice: il Sindaco Mosca chiede l’intervento dell’Arpa

SABAUDIA – Da qualche giorno nei pressi della scuola di Borgo Vodice vengono segnalati odori acri che provocherebbero anche lacrimazione. Alcune mamme degli alunni hanno fatto presente che la stessa problematica è stata avvertita anche all’interno del plesso scolastico. Le verifiche effettuate sul posto dagli Agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri non hanno però riscontrato anomalie. Il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, a seguito d’intese con il Dirigente Scolastico dell’istituto Cencelli, professor Marco Scicchitano, ha comunque interessato formalmente l’arpa affinchè esegua uno specifico sopralluogo, anche con l’impiego di attrezzature tecniche, allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali fonti che originano gli odori acri e maleodoranti segnalati ed adottare conseguenti provvedimenti.