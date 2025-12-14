Rocca: “Colpire chi cura è un atto inaccettabile che ferisce la comunità”

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene sull’aggressione ai danni di due operatori sanitari del Dono Svizzero di Formia. «Esprimo la mia piena e sincera solidarietà all’infermiere e al portantino aggrediti nel pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile. Colpire chi cura significa ferire non solo singoli professionisti, ma l’intera comunità. La violenza non può e non deve trovare spazio nei nostri ospedali, luoghi di assistenza, rispetto e umanità. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

“A nome della Regione Lazio – prosegue – sono vicino ai due operatori coinvolti e a tutto il personale sanitario del presidio di Formia. A loro va il mio ringraziamento per la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno, anche in contesti complessi e di forte pressione. La sicurezza di chi lavora nella sanità è una priorità. Continueremo a lavorare, insieme alle direzioni sanitarie e alle istituzioni competenti, per rafforzare le misure di tutela e prevenzione, affinché episodi simili non si ripetano. Difendere chi cura è un dovere morale e istituzionale. Su questo la Regione Lazio non farà passi indietro».