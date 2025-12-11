Visita di Natale a sorpresa in pediatria al Dono Svizzero di Formia

FORMIA – Anche quest’anno il Centro Adozioni Internazionali del Comune di Gaeta, in occasione del Natale, non ha dimenticato di incontrare i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale ‘Dono Svizzero’ di Formia.

La visita si è svolta presso il reparto grazie alla gentile collaborazione del dott. Giuseppe Buttaro, Medico Pediatra, che ha accolto l’Arcivescovo di Gaeta S. E. Luigi Vari e l’avv. Alessia Maria Di Biase, i quali hanno incontrato i bambini che purtroppo trascorrono questi giorni di festa in ospedale e le famiglie che li accompagnano.

I piccoli pazienti hanno ricevuto vari doni e caramelle. Mons. Vari e l’ Avv. Di Biase si sono poi intrattenuti a parlare e giocare con i bambini per donare loro qualche momento di sollievo dalla lunga degenza.

E’ stato un incontro di grande emozione e gioia non solo per i bambini ma per tutto il reparto, che anche nei giorni festivi garantisce sempre un servizio di assistenza, cura e vicinanza.

L’Arcivescovo Luigi Vari ha espresso la sua personale e umana vicinanza ai bambini e ai genitori che li assistono costantemente, promettendo loro la sua preghiera e la profonda comprensione, augurandogli di poter tornare presto a casa per celebrare il Natale insieme a tutta la loro famiglia e amici.

I bambini curiosi hanno scartato i regali, rivolto agli ospiti alcune domande. Per i pazienti che verranno accolti durante le vacanze natalizie sono stati lasciati sotto l’albero di Natale altri piccoli pensieri.

L’avv. Alessia Maria Di Biase, dopo aver consegnato ad ogni bambino il suo personale regalo di Natale, ha ricordato come questo sia un gesto piccolo che si estende simbolicamente ai bambini che in tutto il mondo, oggi, hanno bisogno di cure.

Dopo l’incontro con tutti i bambini del reparto, un breve saluto al reparto di ginecologia per accogliere i nuovi nati, la visita si è conclusa con i saluti e gli auguri al personale medico e sanitario che quotidianamente cura e assiste i piccoli pazienti.