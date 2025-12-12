Sciopero generale: disagi preannunciati anche in provincia di Latina

Venerdì nero a causa dello sciopero generale proclamato dalla Cgil in tutta Italia. La protesta oggi interesserà trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione, con presidi a Roma e nelle province. A Latina il concentramento è previsto alle 9 all’ospedale Santa Maria Goretti, a Formia alla stessa ora all’ospedale Dono Svizzero. Lo sciopero dei trasporti riguarda anche il personale Trenitalia pertanto i treni potranno subire cancellazioni o ritardi per tutta la giornata con fasce di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Stesso discorso vale per le corse bus Cotral che saranno garantite solo dalle 6:00 alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59 e per il trasporto pubblico locale con CSC che garantisce il servizio dalle 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.