Affitto fantasma a Sperlonga, denunciata una donna di 50 anni

I Carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno denunciato in stato di libertà una donna di 50 anni, residente in provincia di Napoli, con l’accusa di truffa.

L’attività d’indagine è scattata a seguito della querela presentata da un uomo di 64 anni del posto, che si era rivolto all’Arma dopo essere rimasto vittima di una presunta locazione fraudolenta. In tempi brevi, i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’indagata.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe pubblicato l’annuncio relativo all’affitto di un immobile situato a Sperlonga su una nota piattaforma di inserzioni online. Dopo aver convinto la vittima, avrebbe ottenuto il versamento di un anticipo pari a 630 euro, accreditato sul proprio conto corrente.

Una volta incassata la somma, la cinquantenne si sarebbe resa irreperibile, rendendo vano ogni tentativo di contatto da parte del 64enne. Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di truffa.