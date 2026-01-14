Voce alle imprese, il confronto a Cisterna tra istituzioni e mondo produttivo

Si è svolto lunedì pomeriggio, presso la sede della Stim Srl in via Appia km 56 a Cisterna, l’incontro “Voce alle imprese”, promosso da Unindustria Latina, dedicato al confronto tra istituzioni e mondo produttivo del territorio.

All’iniziativa hanno preso parte la presidente di Unindustria Latina Tiziana Vona, il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, professor Raffaele Trequattrini, la vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, insieme a numerosi imprenditori locali. Presente anche l’amministrazione comunale di Cisterna, con il sindaco Valentino Mantini, l’assessore all’Industria Massimo Pompili e l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Andrea Santilli.

Nel corso dell’incontro è arrivata una notizia attesa dalle aziende della zona industriale. Il sindaco Mantini ha infatti annunciato che i lavori di riqualificazione delle infrastrutture stradali di via della Quaglia e via Grotte di Nottola sono stati consegnati lo scorso 16 dicembre e che l’operatore economico incaricato avvierà a breve gli interventi, che dovranno essere completati entro 150 giorni.

«Abbiamo avuto rassicurazioni dal Commissario Trequattrini – ha spiegato Mantini – che i lavori partiranno a breve. Incontri come “Voce alle imprese” sono fondamentali perché permettono un dialogo diretto con il tessuto imprenditoriale e consentono di costruire politiche concrete, capaci di rispondere alle reali esigenze delle aziende e di garantire la sicurezza nella mobilità di persone e merci».

Al tavolo dei relatori sono intervenuti anche gli imprenditori Lorenzo Civerchia e Paolo Marini, portando il punto di vista delle aziende operative nell’area industriale di Cisterna.