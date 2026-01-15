Asili nido, stesso lavoro stipendi diversi: la Uiltucs di Latina chiede un incontro al Comune

La Uiltucs di Latina chiede un incontro al Comune per affrontare la questione delle disparità salariali all’interno degli asili nido comunali gestiti in appalto. Al centro della richiesta, le differenze di stipendio e di trattamento contrattuale tra educatrici e operatori che svolgono lo stesso lavoro nelle strutture per l’infanzia della città.

Il sindacato parla apertamente di una situazione discriminatoria che genera disagio e malcontento tra le lavoratrici, sottolineando come il tema retributivo non possa essere considerato marginale. Secondo la Uiltucs, le differenze salariali rappresentano un nodo centrale che incide sulla dignità del lavoro e sulle condizioni di vita di chi opera quotidianamente in un settore delicato come quello dell’educazione nei primi anni di vita.

La categoria denuncia una doppia criticità: da un lato problemi organizzativi e di inquadramento contrattuale, dall’altro significative disparità retributive, che in alcuni casi riguardano addirittura operatori impiegati nella stessa classe. Una situazione che colpisce in particolare le lavoratrici, quasi esclusivamente donne, già penalizzate da carichi di lavoro elevati, orari flessibili, responsabilità educative importanti e retribuzioni giudicate non adeguate.

La Uiltucs riferisce di aver segnalato da tempo la problematica alla cooperativa affidataria del servizio, senza ottenere riscontri. In particolare, viene evidenziato come educatori assunti dalla stessa cooperativa percepiscano stipendi differenti a seconda del contratto nazionale applicato, con alcuni lavoratori inquadrati con contratti peggiorativi rispetto ad altri colleghi che svolgono identiche mansioni.

Il sindacato chiede ora un intervento concreto e costruttivo da parte dell’amministrazione comunale, finalizzato a ristabilire uniformità di trattamento economico e contrattuale. Le lavoratrici, insieme alla Uiltucs, sollecitano un confronto diretto con il sindaco di Latina affinché venga riconosciuto il principio di equità salariale e venga sanata una disparità che, sottolineano, non è più sostenibile.